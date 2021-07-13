Пенза, 13 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Пензенской области по итогам шести месяцев текущего года государственной поддержкой воспользовались 1145 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Всего предпринимателям предоставили поддержку по 2045 обращениям, в числе которых финансовые, информационные, образовательные, консультативные и имущественные виды помощи.

Финансовую помощь субъектам МСП оказывают в виде субсидий и грантов, предоставляемых Федеральной налоговой службой, региональным минсельхозом, а также в виде поручительств и гарантий АО ММК «Поручитель». Имущественную поддержку предоставляют через действующие на территории области бизнес-инкубаторы. За информационной, образовательной и консультационной поддержкой можно обратиться в Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области и АО «Корпорация МСП».

В 2020 году в Пензенской области получателями поддержки являлись 15 248 субъектов МСП, тогда как в 2019 году в 4,3 раза меньше. Всего по итогам 2020 года насчитывалось 35 445 фактов поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для финансовой поддержки самозанятого населения врио губернатора Олег Мельниченко предложил использовать средства фонда «Поручитель».

Читайте также: В Пензенской области разработают новые меры поддержки малого бизнеса