* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:49 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволит другим группировкам использовать территорию Афганистана для создания угроз безопасности третьим странам. Об этом 13 июля заявил официальный представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин.

«Что касается иностранцев, желающих использовать Афганистан в качестве базы (для нанесения ударов) против других государств, мы взяли на себя обязательство, что не примем их», — цитирует его газета Nation.

Он добавил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустит в Афганистане «ни открытой вербовки, ни обучения, ни сбора средств для какой-либо группировки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовало полного вывода турецких военных формирований с территории Афганистана.

По информации одного из афганских телеканалов, Турция является членом НАТО, и её войска должны быть выведены из страны согласно мирному соглашению с США, подписанному 29 февраля 2020 года.