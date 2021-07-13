Кабул, 13 июля 2021, 12:49 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволит другим группировкам использовать территорию Афганистана для создания угроз безопасности третьим странам. Об этом 13 июля заявил официальный представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин.
Он добавил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустит в Афганистане «ни открытой вербовки, ни обучения, ни сбора средств для какой-либо группировки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовало полного вывода турецких военных формирований с территории Афганистана.
По информации одного из афганских телеканалов, Турция является членом НАТО, и её войска должны быть выведены из страны согласно мирному соглашению с США, подписанному 29 февраля 2020 года.