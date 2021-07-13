Оренбург, 13 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 275 новых заражений коронавирусом, что на три превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 13 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе общее число выявленных носителей коронавируса достигло 50 821. На 100 тыс. населения приходится 2595,01 факта заболевания.

Оправились от болезни 44 117 оренбуржцев. Жертвами COVID-19 стали 1160 человек, в том числе четверо за последнее сутки.

В больницах на сегодняшний день лечение получают 1208 пациентов с COVID-19. Состояние 277 человек оценивается как тяжелое. К аппаратм ИВЛ подключены 77 пациентов, еще 766 пациентов получают кислородную поддержку.