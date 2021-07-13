Берлин, 13 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Испанские дизайнеры представили рендерные изображения нового купе Mercedes-Benz CLE. Изображения размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Рендерное изображение купе Mercedes CLE

Дебют новинки запланирован на 2023 год. Ожидается, что модель будет сочетать в себе все лучшее от купе С-Class и E-Class.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz уже приступила к разработке нового CLE. На представленных изображениях машина получит узкую переднюю оптику и радиаторную решетку, которая получила иную форму.

По своим размерам новый Mercedes-Benz CLE не будет уступать актуальной версии купе С-Class. Пока нет информации о том, какой будет задняя часть модели.

По предварительной информации, новинка не получит дизельных двигателей. Ожидается, что в силовой линейке появятся гибридные установки, что связано с ужесточением экологических норм в Европе.

Ранее дизайнеры портала Motor. es представили рендерные изображения нового Range Rover Sport от компании Land Rover.

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