Красноярск, 13 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 437 человек, сообщили ИА REGNUM 13 июля в региональном оперштабе.

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За всё время в регионе подтверждён 82 241 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 71 759 красноярцев. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 121 фамилией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Красноярском крае выявили 417 носителей коронавируса, выздоровели 119 человек.