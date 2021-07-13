Оттава, , 12:51 — REGNUM Федеральное правительство Канады пожертвует 17,7 миллиона доз вакцины от COVID-19 международному механизму COVAX. Об этом 13 июля сообщил телеканал CTVNews.

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По данным журналистов, канадские власти также направят частные пожертвования жителей страны на кампанию ЮНИСЕФ по сбору средств на вакцинацию.

Министр международного развития Карина Гулд и министр общественных работ и закупки Анита Ананд объявили, что вакцины в COVAX будут поступать из закупленной Канадой партии вакцин AstraZeneca. Канадское правительство также выделит не более 8 миллионов долларов США, пожертвованных на благотворительную кампанию Give a Vax.

Напомним, что в ходе июньского саммита G7 премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал поделиться 100 миллионами доз ковид-вакцин с развивающимися странами, из которых 13 миллионов будут распределены в виде физических партий препарата, а остальные — в виде финансирования на их закупку.