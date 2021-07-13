Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Главой агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) министерства внутренней безопасности США американским Сенатом Конгресса утверждена Джен Истерли. Об этом 13 июля сообщается в заявлении министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркаса.

«Я поздравляю Джен Истерли с утверждением ее на пост директора CISA», — сказал он.

При этом в заявлении Майоркаса указывается, что с момента учреждения вышеназванного агентства в 2018 году Истерли стала вторым по счету утвержденным Сенатом главой ведомства.

Отметим, ранее Джен Истерли работала в американском Агентстве национальной безопасности (АНБ)

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты пока не передавали России никакой детальной информации о хакерских атаках.