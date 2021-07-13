Пермь, 13 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 368 заражений коронавирусом, что на четыре больше, чем днём ранее, сообщает 13 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 65 576 носителей коронавируса. Выздоровели 58 289 человек. От коронавирусной инфекции скончались 2863 пермяка. За последние сутки подтверждено 18 летальных исходов.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 2333 пациента с COVID-19. Из них 71 человек подключен к аппаратам ИВЛ.