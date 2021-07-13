Сургутский район, Югра, 13 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Сургуте и Сургутском районе Югры социальный патруль предлагает вакцинироваться от коронавируса лицам без определённого места жительства. Об этом сообщает пресс-служба главы района.

Пресс-служба администрации Сургутского района Вакцинация бездомных из сургутского социального центра

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Привиться от COVID-19 предлагается всем постояльцам Сургутского районного центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. вакцинацию прошли уже 134 человека.

Специалисты центра после вакцинации следят за состоянием здоровья подопечных. За всё время не было осложнений ни у одного бездомного, отмечают в центре социальной помощи.