Киев, , 12:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали вопросы, связанные с газопроводом «Северный поток — 2» и Донбассом. Об этом Зеленский рассказал 13 июля на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», общаясь с журналистами.

По его словам, оба эти вопроса объединены темой безопасности Европы.

Зеленский отметил, что у Украины и Германии «разные взгляды касательно «Северного потока — 2». Тем не менее, он надеется, что интересы Украины будут учтены в ходе переговоров Меркель с президентом США Джозефом Байденом.

Президент Украины также сообщил, что в Германии много говорят об украинском законе по борьбе с олигархами.

«Все уделяют большое внимание этой тематике. И об этом мы также говорили», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что готов обсудить статью об Украине, написанную президентом России Владимиром Путиным, в ходе личной встречи с российским лидером.

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