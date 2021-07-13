Ярославль, 13 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила конкурсные процедуры по определению подрядчика для нанесения дорожной разметки. Об этом сообщает ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Дорожная разметка

Сейчас в Ярославле дорожной разметкой занимается компания «Яр-Васанж», работы продлятся до конца августа, но в мэрии решили заключить ещё один контракт — на нанесение дорожной разметки в местах, где чаще всего случаются ДТП.

В рамках контракта подрядчик должен будет разметить дороги «холодным пластиком со световозвращающими элементами». Такие работы планируются на улицах и площадях Ярославля, а также на Октябрьском мосту. Полный список состоит из 79 объектов.

Аукцион пройдёт 23 июля 2021 года, стоимость работ оценена в 16 миллионов рублей. Нанести разметку победитель должен будет до ноября 2021 года.