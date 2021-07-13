* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовало полного вывода турецких военных формирований с территории Афганистана. По информации одного из афганских телеканалов, Турция является членом НАТО, и её войска должны быть выведены из страны согласно мирному соглашению с США, подписанному 29 февраля 2020 года. При этом отмечается, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает Турцию великой мусульманской страной и надеется на добрососедские отношения после того, как в Афганистане будет сформировано новое исламское руководство.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Напомним, США и руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение, официально именуемое Соглашением о мире в Афганистане. Соглашения включают вывод всех американских и натовских войск из Афганистана в течение 14 месяцев. Однако в связи со сменой американской администрации в процессе вывода американских и натовских войск возникла определённая задержка. Что вызвало серьёзное недовольство со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И даже предупреждения о том, что движение будет считать себя свободным от обязательств, взятых на себя после мирного договора в Дохе.

«Ситуация в Афганистане на сегодняшний день достаточно сложная и взрывоопасная, — считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», член комитета по международным отношениям Елена Панина. — По сути, там идёт полномасштабная гражданская война. И хотя во время недавнего визита представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москву они заявляли о своих мирных намерениях, события на южных границах России не могут нас не беспокоить. Нам следует быть очень осторожными в действиях и заявлениях, чтобы не спровоцировать новый виток напряжённости в этом взрывоопасном регионе.

Турецкий военный контингент в Афганистане находится под командованием НАТО. На, мой взгляд, в этом вопросе требования талибов полностью соответствуют заключённому соглашению и должны быть выполнены».