Талибы* выдвигают новые условия развития мирного процесса в Афганистане
Кабул, 13 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовало полного вывода турецких военных формирований с территории Афганистана. По информации одного из афганских телеканалов, Турция является членом НАТО, и её войска должны быть выведены из страны согласно мирному соглашению с США, подписанному 29 февраля 2020 года. При этом отмечается, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает Турцию великой мусульманской страной и надеется на добрососедские отношения после того, как в Афганистане будет сформировано новое исламское руководство.
Напомним, США и руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение, официально именуемое Соглашением о мире в Афганистане. Соглашения включают вывод всех американских и натовских войск из Афганистана в течение 14 месяцев. Однако в связи со сменой американской администрации в процессе вывода американских и натовских войск возникла определённая задержка. Что вызвало серьёзное недовольство со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И даже предупреждения о том, что движение будет считать себя свободным от обязательств, взятых на себя после мирного договора в Дохе.