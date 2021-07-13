Пхеньян, , 12:38 — REGNUM Власти КНДР обвинили руководство Южной Кореи в эскалации напряженности на Корейском полуострове тем, что Сеул намерен в августе провести совместные с США военные учения. Соответствующий комментарий 13 июля обнародовал северокорейский портал Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»), который занимается в основном внешнеполитической пропагандой.

«Вину за нынешнюю нестабильность на Корейском полуострове следует полностью возложить на поджигателей войны из числа южнокорейских военных, вступающих в сговор с внешними силами», — говорится в комментарии.

Также авторы материала указали, что «военные игры и действия, направленные на укрепление вооруженных сил, никогда не будут идти рука об руку с миром» и предостерегли Сеул от проведения совместных с США учений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало известно, что четыре из десяти граждан Северной Кореи страдают от недоедания.