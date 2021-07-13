Киев, , 12:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не успел полностью ознакомиться со статьёй президента России Владимира Путина, посвящённой Украине. Об этом Зеленский заявил 13 июля на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», общаясь с журналистами.

«У меня не было времени прочитать всю статью… те части, что я прочитал, я увидел там глубокую работу. Действительно, президент Российской федерации потратил много времени», — сказал он.

Президент Украины отметил, что был бы не прочь обсудить статью во время личной встречи с Путиным.

«Я бы представил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем», — добавил Зеленский.

Он также заявил, что тезис о братских народах России и Украины напоминают библейскую историю о Каине и Авеле.

«Мы обязательно проанализируем эту статью, когда я найду время… надо, чтобы мы что-то ответили, ну подумаем», — подытожил президент Украины.

Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма признал, что в момент распада СССР населению республики лгали о том, что Украина кормит всю Россию. В итоге эта ложь привела к безвозвратной утрате потенциала развития страны.

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