Киев, 13 июля 2021, 12:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не успел полностью ознакомиться со статьёй президента России Владимира Путина, посвящённой Украине. Об этом Зеленский заявил 13 июля на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», общаясь с журналистами.
Президент Украины отметил, что был бы не прочь обсудить статью во время личной встречи с Путиным.
Он также заявил, что тезис о братских народах России и Украины напоминают библейскую историю о Каине и Авеле.
Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма признал, что в момент распада СССР населению республики лгали о том, что Украина кормит всю Россию. В итоге эта ложь привела к безвозвратной утрате потенциала развития страны.
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