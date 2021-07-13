Псков, 13 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Псковскую область поступило 780 доз вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Они будут распределены пациентам, у которых есть медицинские противопоказания к «Спутник V». Об этом 13 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Оперативный штаб Псковской области. В Псковскую область поступило 780 доз вакцины от ковида «КовиВак»

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Помимо этого, с сегодняшнего дня на втором этаже Ледового дворца в Пскове начал работу пункт вакцинации.

«Проводить вакцинацию будет десять медиков-специалистов. Пункт будет работать с 08:00 до 20:00», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала массовой вакцинации в регионе вакцинировалось первым компонентом 103 324 человека, из них 1486 — за минувшие сутки. Обе дозы вакцины получили 67 318 человек, в том числе 611 — за минувшие сутки. Таким образом, по данным на вечер 12 июля, в регионе использовано 91,5% поступившей вакцины.

Добавим, что за время пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 41 531 человек, в том числе 130 инфицированных выявили за минувшие сутки. Это столько же, сколько и днем ранее. Выздоровело 34 240 из ранее заболевших. Умерло 509 человек, в том числе два летальных случая зарегистрировано 12 июля.