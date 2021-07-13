Вильнюс, , 12:30 — REGNUM Стена на литовско-белорусской границе нужна Вильнюсу не только для защиты от нелегальных мигрантов. Она предупредит и другие риски, заявил советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Дарюс Кулешюс 13 июля в эфире радиостанции «Жиню радияс».

«Граница охраняет от контрабанды, других преступных деяний», — заявил Кулешюс, отметив, что такой барьер нужен уже давно.

Он объяснил простым совпадением необходимость поскорее построить стену в условиях миграционного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы намерены отгородиться от Белоруссии не только проволочными заборами, но и стеной, которая обойдётся в €41 млн. Граница Литвы с Белоруссией служит и границей Шенгенской зоны, совпадающей с внешними границами ЕС.

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