Саратов, 13 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 14 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 13 июля 1497 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пятеро мужчин и девять женщин в возрасте от 60 до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 13 июля зарегистрировали 68 736 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 64 476 человек, за сутки — 121 пациент.

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