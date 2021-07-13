Ярославль, 13 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. К депутату Ярославской областной думы Валерию Байло обратились сотрудники «Яргорэлектротранса» с заявлением о принуждении к вакцинации. Об этом депутат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Валерий Байло Жалоба

«К нам пришли два сотрудника-кондуктора, написали обращение на моё имя, рассказав о том, что руководство заставляет их прививаться под угрозой увольнения. На данный момент два заявления. Ещё люди хотели подойти, мы всё это комплектуем и я прокурору области Попову пишу, прикладывая эти обращения», — рассказал депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

Валерий Байло рассказал, что сам недавно сделал прививку от коронавируса, но такие методы воздействия на работников считает недопустимыми.

«Моя позиция, что такое должно быть на личной инициативе, человек сам должен принимать решение. А если люди не идут, так это руководство виновато. Не может объяснить людям, что прививаться нужно, тем более работая с общественностью, с пассажирами. Кондуктор, он на острие вообще, по сути дела находится. Им должны были первым объяснить, что это в целях их безопасности делается, их родных, близких. Но никак не увольнением пугать», — полагает Валерий Байло.

Ранее письменных обращений о принуждении к вакцинации в Ярославле не было.