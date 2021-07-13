Омск, 13 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Жители Омска продолжают игнорировать соблюдение масочного режима, несмотря на то, что ношение масок в общественных местах остаётся обязательным. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в мэрии Омска.

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«К сожалению, многие граждане надевают маски только при появлении проверяющих, исключительно для того, чтобы избежать штрафа. Такое безответственное поведение мы видим практически каждый день», — отметил директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев. Он призывает омичей соблюдать ограничительные меры.

В Омской области продолжаются рейды по соблюдению санитарных мер и масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Омской области, введённый в связи с распространением коронавируса, продлён до 31 июля.