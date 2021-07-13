Москва, , 12:17 — REGNUM Реакция Вашингтона и американских правозащитников на сообщения о предполагаемой причастности частной военной компании (ЧВК) США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза позволяет увидеть «ужасающую картину» для «коллективного Запада». Об этом 13 июля в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией в Гаити.

«Я получаю за последние несколько дней по сводкам эти материалы. И вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнеров, причем не только для Соединенных Штатов Америки, а в принципе коллективного Запада», — сказала Захарова.

Она напомнила, что на фоне сообщений о связи американской частной военной компании к рекрутированию людей, которых подозревают подготовке и убийстве главы государства, Вашингтон направил в Гаити свою делегацию.

«В общем-то, случай беспрецедентный, согласитесь», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что с одной стороны, хочется с иронией задать вопрос, где санкции, где заявления G7 относительно случившегося, а также истерика правозащитных организаций.

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«Но на самом деле, в общем, это ещё одна история, которая изобличает или разоблачает всё то, что говорят наши западные партнёры, обвиняя в том числе нашу страну в том, что она не совершала, и при этом в закулисье творят совершенно беспрецедентные вещи», — констатировала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено неизвестными в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельное ранение. Также была ранена его супруга.

Полиция ликвидировала четырёх наемников, которые были причастны к убийству президента Моиза. В общей сложности правоохранительные органы установили почти три десятка подозреваемых в причастности к преступлению, большинство из которых — граждане Колумбии. По данным источника в американском Белом доме, гражданин США с гаитянскими корнями, которого задержали по подозрениям в участии в убийстве Моиза, ранее был связан с одной из силовых структур Соединённых Штатов.

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