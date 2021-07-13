Москва, 13 июля 2021, 12:17 — REGNUM Реакция Вашингтона и американских правозащитников на сообщения о предполагаемой причастности частной военной компании (ЧВК) США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза позволяет увидеть «ужасающую картину» для «коллективного Запада». Об этом 13 июля в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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Дипломат отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией в Гаити.
Она напомнила, что на фоне сообщений о связи американской частной военной компании к рекрутированию людей, которых подозревают подготовке и убийстве главы государства, Вашингтон направил в Гаити свою делегацию.
Она добавила, что с одной стороны, хочется с иронией задать вопрос, где санкции, где заявления G7 относительно случившегося, а также истерика правозащитных организаций.
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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено неизвестными в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельное ранение. Также была ранена его супруга.
Полиция ликвидировала четырёх наемников, которые были причастны к убийству президента Моиза. В общей сложности правоохранительные органы установили почти три десятка подозреваемых в причастности к преступлению, большинство из которых — граждане Колумбии. По данным источника в американском Белом доме, гражданин США с гаитянскими корнями, которого задержали по подозрениям в участии в убийстве Моиза, ранее был связан с одной из силовых структур Соединённых Штатов.
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