Токио, , 12:14 — REGNUM Власти России осуществляют модернизацию и разработку новых типов вооружений, а также наращивают активность в новых сферах, заявило министерство обороны Японии в ежегодном докладе «Белая книга».

Япония

«Россия развивает модернизацию вооружений, включая ядерные, а также повышает возможности разворачивания вооруженных сил на удаленных территориях, в том числе путем обеспечения военных баз за пределами России», — говорится в докладе.

Кроме продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения, в Японии отмечают рост активности России в таких новых сферах, как космос и радиоэлектронная борьба, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москве и Токио не помешало бы заключить мирный договор, но и его отсутствие допускает полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами.

Глава МИД России напомнил, что в Японии говорят о желании двигаться в сторону заключения мирного договора максимально быстро, но видят этот процесс исключительно в форме своей «территориальной проблемы».

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