Токио, 13 июля 2021, 12:14 — REGNUM Власти России осуществляют модернизацию и разработку новых типов вооружений, а также наращивают активность в новых сферах, заявило министерство обороны Японии в ежегодном докладе «Белая книга».
Кроме продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения, в Японии отмечают рост активности России в таких новых сферах, как космос и радиоэлектронная борьба, передает РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москве и Токио не помешало бы заключить мирный договор, но и его отсутствие допускает полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами.
Глава МИД России напомнил, что в Японии говорят о желании двигаться в сторону заключения мирного договора максимально быстро, но видят этот процесс исключительно в форме своей «территориальной проблемы».
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