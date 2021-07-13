Екатеринбург, 13 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пассажиры начали массово опаздывать на самолёты по причине ремонта путепровода на ул. Луганской и Объездной дороге. Об этом сами авиаперевзчики рассказали журналистам.

(сс) alexandergroshev Аэропорт «Кольцово»

Как пишет Е1.ru, 13 июля только на рейс «Уральских авиалиний» U6−272 в Москву опоздали семь человек. И все они жаловались на транспортный коллапс.

Руководство аэропорта «Кольцово» уже обратилось к пассажирам с просьбой учитывать этот масштабный ремонт и выезжать с хорошим запасом времени. Как сообщало ИА REGNUM, часть моста закрыли на ремонт с 12 июля. В связи с этим на Новокольцовском тракте образовались огромные пробки.