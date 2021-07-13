Пенза, 13 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 217 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили 210 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 13 июля зарегистрировано 52 042 заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Самоизоляция

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Выздоровели за все время 45 763 пациента, за сутки — 17 человек. Скончались от COVID-19 всего 1269 жителей, в том числе за сутки — 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, среди производителей вакцин от COVID-19, подавших заявление на регистрацию своего препарата в России, может быть китайская фармацевтическая компания Livzon Mabpharm Inc.

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