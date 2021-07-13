Омск, 13 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Омской области прививки от COVID-19 сделали 352 708 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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Оба компонента вакцины от коронавируса получили уже 243 006 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в регионе подтверждено 54 742 случая заражения коронавирусом, выздоровели 42 879 человек, скончался 1571 пациент с COVID-19.