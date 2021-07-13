Киев, , 12:15 — REGNUM Российский президент Владимир Путин без оригинальности трактует историю, считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Об этом украинский министр написал в телеграм-канале, комментируя статью российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев».

Бурлюк Давид Давидович. Украинцы. 1912

По словам Ткаченко, статья Путина весьма объёмна и патетична. Он отметил, что президент РФ решил перейти на украинский язык, чтобы статью прочитали жители Украины.

«Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии», — написал Ткаченко.

Он добавил, что Украина «на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю». Так, киевские князья, по его словам, заложили основы тех свобод, наследницей которых стала «независимая Украина», но не Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована 12 июля на сайте Кремля. В ней говорится о трагедии из-за разделившей Россию и Украину «стены».

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