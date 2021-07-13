Москва, 13 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Москве после массовой драки у метро «Кузьминки» задержали 102 человека, сообщает 13 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Все задержанные доставлены в отделы полиции, они проверяются на причастность к драке, рассказал источник.

По данным РЕН ТВ, в массовой драке в Москве приняли участие около 180 человек, 102 из них задержаны полицией. При этом уточняется, что в чатах публиковались планы собрать на «стрелку» до 400 участников.

Официального комментария по ситуации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве вечером 12 июля у станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка уроженцев Таджикистана и Киргизии. В конфликт вмешалась полиция. Опубликовано видео потасовки и последовавших после неё задержаний.