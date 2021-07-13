Казань, 13 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Накануне заболели 52 человека. С начала пандемии по состоянию на 13 июля подтверждено 23 тыс. случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 20 570 ковид-пациентов, скончались за всё время 567 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 115 человек, количество летальных исходов увеличилось на два.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ с начала пандемии по данным на 13 июля статистика штаба зафиксировала 5 833 175 случаев заражения коронавирусом.

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