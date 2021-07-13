Пермь, 13 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Пермском крае с 14 июля санавиация возобновить вылеты. Об этом в Instagram-акаунте заявил минздрав региона.

Http://minzdrav.permkrai.ru Вертолёт для служба санавиации

По данным ведомства, новым подрядчиком для санитарной авиации краевой больницы стало АО «Национальная служба санитарной авиации». Договор заключен сегодня, 13 июля.

«Вылеты планируется начать уже с завтрашнего дня (14 июля). Вертолёт для данной цели уже был передислоцирован в Пермь. Пациентам, нуждающимися в данном виде экстренной транспортировки, будет оказываться своевременная медицинская помощь», — сказали в министерстве.

Ранее вертолёт Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий АО «Государственная транспортная лизинговая компания» был изъят из использования пермского аэропорта в рамках судебного спора между.

Напомним, на днях сотрудники заповедника «Вешерский» пожаловались на то, что санавиация не могла оказать помощь и эвакуировать из отдаленного кордона «Лиственничный» инспектора, у которого парализовала часть тела.