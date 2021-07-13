Джакарта, 13 июля 2021, 12:00 — REGNUM В ближайшие три дня Индонезия получит четыре миллиона доз вакцины Sinopharm, сообщает Kompas.
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В общей сложности 56 стран одобрили использование вакцины, эффективность которой составляет 79%.
«Мы надеемся, что появление вакцины Sinopharm повысит оптимизм индонезийского народа, а также ускорит выполнение программы вакцинации», — заявили в министерстве по делам государственных предприятий Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии призвала ускорить распространение вакцины против коронавируса.
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