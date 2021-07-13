Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Власти США поддерживают народ Кубы и его «настойчивый призыв к свободе». Об этом 13 июля заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Мы поддерживаем народ Кубы и его настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагических тисков пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима», — говорится в заявлении американского президента.

Также он отметил, что жители острова имеют право отстаивать свои основные и универсальные права, включая право на мирный протест и право свободно определять свое будущее, которые «должны соблюдаться».

Кроме того, Байден обвинил власти Кубы в желании обогащаться и призвал «кубинский режим прислушиваться к своему народу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Кубы с 15 июля ужесточают санитарные меры к прибывающим из-за рубежа.