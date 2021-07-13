Омск, 13 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки COVID-19 унёс жизни пяти человек, сообщили ИА REGNUM 13 июля в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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За весь период пандемии в Омской области скончался 1571 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в регионе подтверждено 54 742 случая заражения коронавирусом, выздоровели 42 879 человек.