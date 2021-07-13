Киев, 13 июля 2021, 11:59 — REGNUM К 2022 году на Украине достроят музей так называемого «голодомора». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 13 июля, выступая на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».
Он добавил, что держит данный вопрос под личным контролем, поскольку это очень важно.
Напомним, ранее в Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам так называемого «голодомора», исписав его и оставив следы поджога.
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Отметим, что так называемый «голодомор» — украинский политический миф, основанный на факте голода 1932−1933 годов, произошедшего в нескольких регионах СССР. Представители киевского режима пытаются интерпретировать данное событие как целенаправленный, организованный советским правительством «геноцид украинцев». Факт того, что сильнейший голод был в Казахстане, в РСФСР и других регионах страны ими игнорируется.
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