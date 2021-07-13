Киев, , 11:59 — REGNUM К 2022 году на Украине достроят музей так называемого «голодомора». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 13 июля, выступая на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».

«К 90-й годовщине «голодомора-геноцида» вторая очередь национального музея-мемериала жертв «голодомора» будет достроена и станет на склонах Днепра в Киеве в полном объёме», — пообещал Зеленский.

Он добавил, что держит данный вопрос под личным контролем, поскольку это очень важно.

Напомним, ранее в Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам так называемого «голодомора», исписав его и оставив следы поджога.

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Отметим, что так называемый «голодомор» — украинский политический миф, основанный на факте голода 1932−1933 годов, произошедшего в нескольких регионах СССР. Представители киевского режима пытаются интерпретировать данное событие как целенаправленный, организованный советским правительством «геноцид украинцев». Факт того, что сильнейший голод был в Казахстане, в РСФСР и других регионах страны ими игнорируется.

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