Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Власти Соединенных Штатов знают о том, что на Гаити задержаны три американских гражданина в рамках расследования дела об убийстве президента этой страны Жовенеля Моиза и им окажут необходимую консульскую помощь. Об этом 13 июля заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Нам стало известно о задержании третьего гражданина США… Мы продолжаем пристально следить за ситуацией. Как и в других случаях, мы окажем задержанным американским гражданам консульскую помощь», — сказал он.

Также официальный представитель Госдепа добавил, что американские власти подтвердят, когда ими будет получен консульский доступ ко всем трем американским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения группы неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.