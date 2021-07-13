Советский, Югра, 13 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. ИА REGNUMВ Югре на новом участке федеральной трассы «Югра» обнаружены трещины глубиной в 10 сантиметров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественник Антон Пантин.

Фото редакции ИА REGNUM предоставил Антон Пантин Опасные трещины на трассе «Югра»

Реконструкция участка от Советского до Ловинского месторождения в 2020 году обошлась в 1,8 млрд бюджетных рублей, напоминает Пантин. Активист предоставил редакции ИА REGNUM видео и фото разрушенного участка трассы.

«Федеральная трасса «Югра». Участок от Советского до Ловинской. Мост через реку Картопья. Трасса, которую год назад помпезно открыли, трескается, — комментирует видео Антон Пантин. — Ситуация такая же, как на федеральной трассе на Унъюган. Грунт просел, машины сильно подпрыгивают. На скорости автомобиль может выкинуть с дороги в отбойники и не факт, что они предотвратят падение в воду. Вместо того, чтобы срочно производить ремонт по гарантийному сроку, мозгов у дорожников и чиновников хватило только на установку знака «Неровная дорога» и ограничение скорости до 50 км в час».

Отметим, что в конце апреля 2021 года Антон Пантин зафиксировал опасные трещины на новой дороге Коммунистический — Унъюган, построенной за пять миллиардов рублей. В департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО тогда официально заявили, что с наступлением сезона дорожных работ при хороших погодных условиях ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» устранит все дефекты дорожного полотна за свой счёт в рамках гарантийных обязательств.