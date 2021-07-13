Элиста, , 11:46 — REGNUM В Калмыкии освободился пост заместителя министра сельского хозяйства РК, говорится в распоряжении за подписью главы республики Бату Хасикова.

«Прекратить срочный служебный контракт, заключённый с Мацековым Очиром Борисовичем, заместителем министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, освободить его от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе.

Ранее Очир Мацеков трудился в должности заместителя министра финансов Республики Калмыкия, затем руководил управлением в одном из государственных казенных учреждений в сфере ЖКХ Москвы. С июня 2019 года занимал должность замминистра сельского хозяйства Калмыкии.