Калуга, 13 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 124 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 июля. Днём ранее, 12 июля, в регионе был зарегистрирован 121 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 38 750 человек, 36 769 человек выздоровели. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 411 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным регионального министерства здравоохранения по состоянию на 12 июля, в 14 областных медицинских организациях развернуто 1620 инфекционных коек для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Резерв коечного фонда составляет 24,8%. На лечении в стационарах находятся 1218 пациентов, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 12 пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 41 человек, 891 пациент — на кислородной поддержке.