Варшава, , 11:45 — REGNUM ЕС должен ввести очередной пакет санкций против Белоруссии — уже пятый по счету. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время эфира на Polskie Radio 24.

«Европейский союз отреагирует на разжигание Белоруссией миграционного кризиса новым санкционным пакетом. Невозможно, чтобы эта атака на целостность границ Европейского союза осталась без ответа ЕС. Никто не сомневается, что новые санкции будут введены», — заявил Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев в Литву существенно вырос приток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые незаконно перебиваются через границу республики с Белоруссией.

Литовские власти считают, что официальный Минск целенаправленно направляет их к литовской границе, чтобы отомстить за введение первых четырех пакетов санкций ЕС и поддержку белорусской оппозиции.