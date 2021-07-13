Оренбург, 13 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту несчастного случая с двух летним ребенком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Открытое окно

Девочка выпала из окна дома со второго этажа. Как установили полицейские, ребенок остался без присмотра матери всего на несколько минут.

Дошкольница доставлена медучреждение. У нее диагностировано сотрясение головного мозга.

Правоохранители в очередной раз напоминают о том, что не следуют оставлять настежь отрытыми окна в помещениях, где находятся маленькие дети.