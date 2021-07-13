Брюссель, , 11:41 — REGNUM Внеочередные парламентские выборы, который прошли в Молдавии 11 июля, показали, что народ страны привержен демократии и верховенству закона. Об этом 13 июля говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливера Вархели.

«На этих выборах народ Молдавии продемонстрировал свою приверженность демократии и верховенству закон», — отмечается в сообщении.

Также в нем указывается, что своим выбором жители республики «дали четкий и сильный мандат выступающей за проведение реформ партии «Действие и солидарность», готовой приступить к реализации «амбициозной программы» президента страны Майи Санду.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к взаимодействию со всеми политическими силами Молдавии, «нацеленными на укрепление связей между нашими странами и народами».