Москва, , 11:40 — REGNUM Россия обсуждает с Соединенными Штатами возможные последствия вывода американского военного контингента из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, в силу комплекса политических, геополитических и внутриполитических причин США будут двигаться в направлении «свёртывания своего военного присутствия в Афганистане».

«Последствия этого многоплановы, мы обсуждаем все это с американцами», — сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты выводят свои войска из Афганистана достаточно спешно и при этом побросав огромное количество техники и другого оборудования.

Глава МИД РФ добавил, что к американцам остается главный вопрос, почему имея на каком-то этапе в Афганистане более чем стотысячный контингент НАТО, они в течение 20 лет ничего не смогли сделать в стране, а также каких результатов они собираются достичь с гораздо меньшим присутствием за пределами Афганистана.