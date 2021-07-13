Казань, 13 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Татарии с начала года зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, одного человека не удалось спасти, еще 10 получили ранения. Всего за 2021 год за медицинской помощью обратились после падения с электросамокатов 900 человек, сообщает Госавтоинспекция по РТ.

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К административной ответственности за нарушения в управлении электросамокатами привлечены свыше 900 человек. Самыми распространенными нарушениями являются выезд на проезжую часть, пересечение дороги вне пешеходного перехода и выезд на красный свет.

Жителям рекомендуют не выезжать на электросамокатах на дорогу и использовать их только на специально отведенных либо закрытых площадках.

ИА REGNUM напоминает, на улицах Казани сотрудники ГИБДД совместно с представителями исполкома города проводят регулярные рейды по выявлению брошенных электросамокатов. Теперь для нарушителей предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы могут увеличиться для юридических лиц до 1 млн рублей.

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