Хабаровск, 13 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Жителям Еврейской автономной области и Хабаровского края, пострадавшим в результате паводков в 2020 году, правительство РФ выделит более 1 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

Распоряжение о выделении помощи подписал 13 июля председатель правительства Михаил Мишустин.

На федеральную помощь пострадавшим предоставят новое жильё или отремонтируют повреждённоё. Планируют закупить около 13 тыс. кв. метров жилья, на капитально отремонтировать около 4,9 тыс. квадратов.

Минстрой России должен в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с властями регионов.