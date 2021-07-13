Омск, 13 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. По состоянию на 13 июля в Омской области подтверждено 54 742 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 332 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

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За сутки от COVID-19 вылечился 81 человек. За весь период пандемии коронавирус победили 42 879 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в регионе было выявлено 333 носителя коронавируса, выздоровел 81 человек.