Пекин, 13 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Китайская компания Aiways Automobiles Company Ltd, которая специализируется на выпуске электрокаров, осенью 2021 года представит на авторынке Китая новый электрический купе-кроссовер Aiways U6. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ai-ways.eu Aiways U6

Отмечается, что серийная версия модели будет сильно отличаться от концепта за счет менее выразительного аэродинамического обвеса и более сдержанного оформления салона.

Концепт модели под названием U6 Ion был представлен весной 2020 года. При этом это только вторая модель марки Aiways.

В сентябре в Китае начнутся продажи Aiways U6. На одном заряде батареи электрокар может проехать 650 км. Известно, что новинку оснастят автопилотом AI-Pilot 3.0 с 23 датчиками, что позволит машине контролировать дорожную обстановку на расстоянии до 170 м.

Модель Aiways U6 получит такой же агрегат, как и U5. Это 190-сильный электродвигатель. Ёмкость батареи в зависимости от версии будет составлять 53, 63, 72 кВт•ч.

Ранее компания Audi представила тизеры электрического концепта Grand Sphere, который дебютирует в сентябре текущего года.

Читайте также: Dodge представит первый в мире электрический маслкар