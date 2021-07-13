Москва, 13 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Решение об обязательной вакцинации всего населения от COVID-19 должно быть принято на государственном уровне. Об этом на открытии всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Kremlin.ru Михаил Шмаков

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"Мы, как вы знаете, вместе с Федерацией независимых профсоюзов и [Российским] cоюзом промышленников и предпринимателей выдвинули обращение ко всем трудящимся, ко всем работодателям и властям страны, в котором мы заявляем, что эту работу [по организации вакцинации от COVID-19] нужно усилить. В принципе, мы считаем, что на государственном уровне должно быть принято решение об обязательной вакцинации всего населения страны», — сказал Шмаков.

По его словам, лишь таким способом можно победить «эту агрессию».

Шмаков уверен, что пандемия коронавируса и вакцинация являются для населения ключевыми вызовами современности, поскольку «всё ещё скептицизм большого количества граждан имеется к вакцинации».