Москва, 13 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Мысли о преодолении смерти, о совершенном человеке, об обществе — это исконная русская мечта и тысячелетнее чаяние всего человечества. В нашем мире она причудливо преломилась в современном трансгуманизме, превратившись в нем в свою противоположность. Об этом пишут авторы книги «Трансгуманизм. Цифровой Левиафан и голем-цивилизация», которая только что вышла в издательстве «Книжный мир».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на выставочном проекте «Павильон будущего»

Трансгуманизм — это вирусная технология, призванная манипулировать сознанием человека, чтобы он принял превосходство некоего сверхразума, контролирующего и программирующего социум.

Авторы — Виталий Аверьянов, Игорь Шнуренко, Михаил Делягин, Максим Калашников, Елена Ларина, Сергей Баранов и др. — проделали большую работу по осмыслению идейных истоков и пропагандистских истоков трансгуманизма.

В книгу вошли работы экспертов Изборского клуба, созданные в 2020—2021 годы — время пандемии коронавируса. Авторы не только срывают маски с информационной рекламной витрины трансгуманизма, но и предлагают альтернативные ему пути развития человечества.

Детально и подробно разбираются историческое происхождение, течения, направления и манифесты новых революционных технопоклонников, использование ими бума инноваций в таких сферах как омоложение, молекулярные нанотехнологии, генная инженерия, роботизация-киборгизация, развитие виртуальной среды и т.д. — для пропаганды и манипуляции. В том числе с внушением публике веры в скорейшее создание новой техногенной расы постлюдей, царства искусственного интеллекта, достижение бессмертия тела, загрузку человеческого сознания в память компьютера, новейшие виды контроля за индивидуумом «для его же блага», «пилюли счастья», ликвидация института семьи, а вместе с ним различных демографических проблем и напряжения, социум гарантированного дохода и тотальной прозрачности. Они приходят к выводу, что за этой философией скрывается стратегия правящих миром элит в борьбе за сохранение своего привилегированного положения.

Трансгуманизм обещает бессмертие, но это бессмертие лишь для богатых и обладающих властью. Причем и для них оно остается де-факто недостижимым. Чем-то вроде приманки для тех, от кого зависит принятие решений. Эта идеология несет угрозу человечеству, не только сопоставимую, но и превосходящую нацизм в период его расцвета, уверены авторы.