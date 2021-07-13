Пермь, 13 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Перми чиновники и полиция начала патрулировать популярные, но несанкционированные места отдыха у водоемов. Нарушителей правил поведения у воды привлекают к административной ответственности, сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пляж

В городе числится пять официальных мест отдыха у воды. На стихийных пляжах с отдыхающими проводят профилактические беседы о недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения, необходимости присмотра за детьми и недопустимости купания в запрещённых местах.

За две недели в Орджоникидзевском районе Перми выявлено 31 нарушение. Штрафы выписаны пермякам, которые были замечены на пляже пьяными, а также родителям, чьи дети оставались без присмотра. Размер штрафа варьируется от 500 до 2 тыс. рублей.