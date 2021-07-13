Москва, 13 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В России перед новым эпидемическим сезоном планируется привить от гриппа не менее 60% населения России и не менее 75% граждан из групп риска. Соответствующий проект постановления Роспотребнадзора опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа рядом с метро «Пушкинская»

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> рекомендовать рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2021−2022 годов, в том числе: об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% — лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России», — говорится в тексте проекта постановления.

Отмечается также, что делать прививку от гриппа разрешается не менее чем через месяц после прививки от COVID-19.