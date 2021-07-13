Москва, , 11:26 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на вопросы о нестыковках в проекте её доклада с выводами о якобы отравлении блогера Алексея Навального отвечает «громким молчанием». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Они (ОЗХО — прим.) вообще молчат. Генеральный директор технического секретариата на все вопросы громко молчит. У него такая позиция», — подчеркнула дипломат.

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«Предыдущий так себя не вёл. Этот громко молчит. Выразительно, смачно молчит», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы отравлении осуждённого блогера Алексея Навального есть несостыковка. Она напомнила, что группа ОЗХО для оказания помощи была отправлена в РФ в тот же день, когда произошло якобы отравление. «Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО», невозможно представить, что это могло произойти так быстро, уточнила она.

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Дипломат добавила, что руководство Германии «должно было хотя бы что-то иметь в руках», чтобы подготовить заявку в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании.

Напомним, 6 июля в Гааге на 97-й сессии Исполнительного ОЗХО постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин сообщил о том, что в истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального появляются всё новые белые пятна и нестыковки, а сама ситуация по-прежнему вызывает множество вопросов.