Хабаровск, 13 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Хабаровске волонтеры отряда «Лига Спас» нашли пропавшего 7 июля мужчину — обнаружили 12 июля в поле.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гречиха в поле

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62-летний житель Хабаровска заблудился и пять дней провел в высоких зарослях полей Овощесовхоза без еды и воды, пишет AmurMedia. Когда его нашли добровольцы, он был сильно истощён и передвигаться самостоятельно не мог.

Прибывшие медики оказали ему помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, за июнь 2021 года в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступило 346 заявок на поиск людей, пропавших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это более чем в два раза превышает число заявок за июнь 2020 года.